В "Оренбурге" подтвердили, что команда не смогла вылететь на матч с "Торпедо" в субботу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Оренбург" в субботу не смог вылететь на матч 12-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского "Торпедо" из-за отмены рейса. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин.

Ранее телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на свои источники сообщил, что "Оренбург" не смог вылететь в субботу в Москву. Рейс переносили из-за технической неисправности самолета. Время вылета изменено на 03:45 мск.

Матч "Торпедо" - "Оренбург" должен пройти 19 сентября в спортивном городке "Лужники", начало встречи запланировано на 17:00 мск. "Оренбург" с 25 очками после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице, "Торпедо" имеет в активе столько же очков, но уступает "Оренбургу" по дополнительным показателям и располагается на второй позиции.