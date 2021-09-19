Каноисты Андреева и Штыль стали чемпионами мира в миксте

ТАСС, 19 сентября. Российские каноисты Ирина Андреева и Иван Штыль завоевали золотые медали чемпионата мира в миксте на дистанции 200 метров. Соревнования проходят в Копенгагене.

Российские спортсмены преодолели дистанцию за 39,10 секунды. Второе место заняли представители Польши Дорота Боровская и Михал Любневский (отставание - 0,72 секунды), бронзовые медали завоевали венгры Кинчо Такач и Давид Коришански (+0,79).

Микст является неолимпийским видом программы. Всего на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ российские спортсмены завоевали три золотые и четыре бронзовые медали и занимают третье место в командном зачете.

Чемпионат мира в Копенгагене завершится в воскресенье.