Червоткин выиграл золото чемпионата мира по лыжероллерам в масс-старте

ТАСС, 19 сентября. Россиянин Алексей Червоткин стал победителем чемпионата мира по лыжероллерам в масс-старте на дистанции 15 километров. Соревнования проходили в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Червоткин преодолел дистанцию за 39 минут 33,2 секунды. Вторым стал румын Паул Пепене (отставание 5 минут 55,3 секунды), третьим к финишу пришел итальянец Маттео Танель (+7.28,5). Россиянин Евгений Дементьев занял пятое место (+7.41,8), Александр Терентьев стал 14-м (+12.10,5), Денис Спицов финишировал 24-м (+18.23,3).

Среди женщин победу в масс-старте одержала шведка Линн Сёмскар, преодолевшая дистанцию 13 километров за 46 минут 21,4 секунды. Россиянка Наталья Непряева стала серебряным призером (+18,9), ее соотечественница Мария Истомина финишировала третьей (+19,3). Россиянка Яна Кирпиченко заняла пятое место (+2.50,3), Анна Грухвина - шестое (+3.25,6).

Червоткину 26 лет, на его счету олимпийское серебро в эстафете и две серебряные награды чемпионатов мира.

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