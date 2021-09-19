ЦСКА обыграл турецкий "Кастамону" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 34:27 победил турецкий клуб "Кастамону" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве.

ЦСКА провел первый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Гандболистки российского клуба не смогли вылететь на встречу первого тура с французским "Мецем" из-за строгих карантинных мер. ЦСКА обратился в Европейскую федерацию гандбола (EHF) с просьбой о переносе игры на другую дату.

В третьем туре ЦСКА 26 сентября на выезде сыграет с венгерским "Дьором", "Кастамону" днем раньше примет датский "Оденсе". ЦСКА набрал 2 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы В. Лидирует "Дьор" (4 очка), третье место занимает "Мец" (2), далее идут норвежский "Вайперс" (2), "Оденсе" (2), шведский "Сафехов" (2), словенский "Крим" (0) и "Кастамону" (0).

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

Лига чемпионов завершится 30 мая 2022 года.