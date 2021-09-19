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Единая лига ВТБ

Кущенко: Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел с соблюдением всех санитарных мер

Президент лиги также отметил высокий уровень баскетбола на турнире
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Противоэпидемиологические меры соблюдались на Суперкубке Единой лиги ВТБ в полном объеме, команды показали баскетбол очень хорошего уровня. Об этом ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

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Турнир прошел на "ВТБ-Арене" в Москве. В финале ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 81:73. В матче за третье место казанский УНИКС переиграл краснодарский "Локомотив-Кубань" (84:70). В полуфинале в субботу ЦСКА обыграл железнодорожников (91:78), "Зенит" оказался сильнее УНИКСа (83:76).

"За то, что первый Суперкубок состоялся, надо сказать спасибо Москомспорту и Роспотребнадзору. Обратите внимание, какая была рассадка зрителей - с соблюдением дистанции между теми, кто был допущен, с объявлениями о необходимости носить маски и так далее. В новых условиях на самой баскетбольной арене нам удалось провести новое соревнование", - сказал Кущенко.

"Баскетбол был высокого уровня во всех матчах - как в финале, так и в игре за бронзу. Омрачила травма Напьера у "Зенита", кажется, она серьезная, пожелаю скорейшего выздоровления игроку", - добавил собеседник ТАСС.

Суперкубок Единой лиги ВТБ прошел впервые, турнир носит имя Александра Яковлевича Гомельского. В этом году турнир не входит в календарь Единой лиги ВТБ, являясь предсезонным. Впоследствии планируется начинать официальный сезон с этого турнира.

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