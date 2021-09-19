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Футбол в Италии

"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" и остался в зоне вылета чемпионата Италии

Туринский клуб не одержал ни одной победы в четырех турах нового сезона
Алессио Романьоли ("Милан") и Хуан Куадрадо ("Ювентус") Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Описание
Алессио Романьоли ("Милан") и Хуан Куадрадо ("Ювентус")
© Marco Alpozzi/LaPresse via AP

ТАСС, 19 сентября. Туринский "Ювентус" дома сыграл вничью с "Миланом" со счетом 1:1 в матче четвертого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев забил Альваро Мората (4-я минута), у "Милана" отличился Анте Ребич (76). В заявке "Милана" на матч по причине травм отсутствовали нападающие Оливье Жиру и Златан Ибрагимович, полузащитник Тьемуэ Бакайоко и защитник Давиде Калабрия.

"Ювентус" не одержал ни одной победы в чемпионате, ранее подопечные Массимилиано Аллегри проиграли "Наполи" (1:2) и "Эмполи" (0:1) и сыграл вничью с "Удинезе" (2:2). "Ювентус" занимает 18-е место (из 20) в таблице с 2 очками. "Милан" с 10 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре "Ювентус" на выезде сыграет со "Специей" 22 сентября, "Милан" в этот же день примет "Венецию".

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