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Футбол в Испании

"Реал" отправил в ворота "Валенсии" два мяча на последних минутах и одержал волевую победу

Матч пятого тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:1
Футболисты "Реала" Давид Алаба, Лукас Васкес и Карим Бензема EPA-EFE/Kai Foersterling
Описание
Футболисты "Реала" Давид Алаба, Лукас Васкес и Карим Бензема
© EPA-EFE/Kai Foersterling

ТАСС, 20 сентября. "Реал" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Валенсию" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

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Счет в матче открыл нападающий хозяев Уго Дуро (66-я минута). Одержать победу "Реалу" помогли голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема на 86-й и 88-й минутах соответственно.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не попал в заявку из-за травмы. Свою профессиональную карьеру он начал в "Реале".

Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Валенсия" с 10 очками в активе идет третей.

В следующем туре "Реал" примет 22 сентября "Мальорку", "Валенсия" в тот же день сыграет на выезде с "Севильей".

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