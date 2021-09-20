"Реал" отправил в ворота "Валенсии" два мяча на последних минутах и одержал волевую победу

ТАСС, 20 сентября. "Реал" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Валенсию" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

ПСЖ в добавленное время обыграл "Лион" и одержал шестую победу подряд в чемпионате Франции

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Счет в матче открыл нападающий хозяев Уго Дуро (66-я минута). Одержать победу "Реалу" помогли голы Винисиуса Жуниора и Карима Бензема на 86-й и 88-й минутах соответственно.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не попал в заявку из-за травмы. Свою профессиональную карьеру он начал в "Реале".

Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Валенсия" с 10 очками в активе идет третей.

В следующем туре "Реал" примет 22 сентября "Мальорку", "Валенсия" в тот же день сыграет на выезде с "Севильей".