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Футбол во Франции

Почеттино прокомментировал замену Месси в матче чемпионата Франции с "Лионом"

В воскресенье ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:1, Месси был заменен на 76-й минуте
Лионель Месси и главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино AP Photo/Francois Mori
Описание
Лионель Месси и главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино
© AP Photo/Francois Mori

ТАСС, 20 сентября. Главный тренер футбольного клуба ПСЖ Маурисио Почеттино, комментируя ситуацию с заменой аргентинского нападающего команды Лионеля Месси во втором тайме матча чемпионата Франции против "Лиона", заявил, что тренер должен принимать решения, думая о том, что будет лучше для команды. Его комментарий приводит телеканал RMC.

В воскресенье ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:1 в шестом туре первенства страны. Месси был заменен на 76-й минуте, вместо него на поле вышел Ашраф Хакими. Покидая поле, Месси отказался пожимать руку Почеттино.

"Я думаю, все знают, что у нас очень много хороших игроков в команде, она состоит из 35 человек, - сказал Почеттино. - Мы должны делать выбор стартового состава, делать замены по ходу матча, думая о лучшем для команды и для каждого игрока. Иногда решения положительные, иногда нет, но именно поэтому тренеры стоят рядом со скамейкой запасных, они должны принимать решения. Я спросил у него [Месси], как он себя чувствует, он сказал мне, что с ним все в порядке, никаких проблем".

Месси подписал контракт с ПСЖ 10 августа. В составе парижан 34-летний аргентинец провел три матча, не отметившись результативными действиями.

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