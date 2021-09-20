Почеттино прокомментировал замену Месси в матче чемпионата Франции с "Лионом"

ТАСС, 20 сентября. Главный тренер футбольного клуба ПСЖ Маурисио Почеттино, комментируя ситуацию с заменой аргентинского нападающего команды Лионеля Месси во втором тайме матча чемпионата Франции против "Лиона", заявил, что тренер должен принимать решения, думая о том, что будет лучше для команды. Его комментарий приводит телеканал RMC.

В воскресенье ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:1 в шестом туре первенства страны. Месси был заменен на 76-й минуте, вместо него на поле вышел Ашраф Хакими. Покидая поле, Месси отказался пожимать руку Почеттино.