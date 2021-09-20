Почеттино прокомментировал замену Месси в матче чемпионата Франции с "Лионом"

ТАСС, 20 сентября. Главный тренер футбольного клуба ПСЖ Маурисио Почеттино, комментируя ситуацию с заменой аргентинского нападающего команды Лионеля Месси во втором тайме матча чемпионата Франции против "Лиона", заявил, что тренер должен принимать решения, думая о том, что будет лучше для команды. Его комментарий приводит телеканал RMC.
В воскресенье ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:1 в шестом туре первенства страны. Месси был заменен на 76-й минуте, вместо него на поле вышел Ашраф Хакими. Покидая поле, Месси отказался пожимать руку Почеттино.
«ПСЖ» победил, но решающий гол случился после замены Месси— Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021
Лео не понравилось, что его меняют, и он даже не пожал руку Почеттино. Аргентинцу уже не очень комфортно в Париже? pic.twitter.com/7u64ZRPAg0
"Я думаю, все знают, что у нас очень много хороших игроков в команде, она состоит из 35 человек, - сказал Почеттино. - Мы должны делать выбор стартового состава, делать замены по ходу матча, думая о лучшем для команды и для каждого игрока. Иногда решения положительные, иногда нет, но именно поэтому тренеры стоят рядом со скамейкой запасных, они должны принимать решения. Я спросил у него [Месси], как он себя чувствует, он сказал мне, что с ним все в порядке, никаких проблем".
Месси подписал контракт с ПСЖ 10 августа. В составе парижан 34-летний аргентинец провел три матча, не отметившись результативными действиями.