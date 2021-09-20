Карпин: Глушаков доказывает голами хороший уровень готовности

Глушаков вошел в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, полузащитник не выходил на поле в составе национальной команды с марта 2018 года. На счету 34-летнего Глушакова шесть мячей в восьми встречах премьер-лиги.

"Да, Глушаков ветеран, ему 34, это тоже возраст, но это не значит, что нужно завершать карьеру. Глушаков показывает хороший уровень готовности, плюс доказывает свой уровень голами. Персональная беседа была, я с ним созвонился. Он готов на все, хочет [играть]. Также свою роль сыграла потеря Романа Зобнина, если бы он был в порядке, также вошел бы в расширенный список. ", - отметил Карпин.

Также главный тренер прокомментировал включение в расширенный состав полузащитника самарских "Крыльев Советов" Антона Зиньковского. "Уровень игрока или уровень игры, который показывает Зиньковский, позволили ему попасть в расширенный состав", - сказал Карпин.

Карпин отметил результативность нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, которая также помогла ему попасть в расширенный список сборной. "Характеристика Агаларова - он много забивает. Конечно, это расширенный список, еще человек пять-шесть или семь не будут включены в окончательную заявку, возможно, останется или Агаларов, или [Константин] Тюкавин. Может, Агаларов забьет еще пять, а Тюкавин - восемь, или Тюкавин больше не сыграет за "Динамо", - добавил Карпин.

Агаларов и Зиньковский впервые попали в расширенный состав сборной России. 21-летний форвард "Уфы" забил восемь мячей и является лучшим бомбардиром текущего чемпионата России. 25-летний Зиньковский отметился тремя голевыми передачами.