Карпин допустил, что Дзюба может быть капитаном сборной России по футболу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может быть капитаном сборной России в одном из октябрьских матчей отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции.

В трех сентябрьских матчах сборную России с капитанской повязкой на поле выводили три разных игрока. Георгий Джикия был капитаном в матче с хорватами (0:0), Дмитрий Баринов - с киприотами (2:0), Федор Смолов - с мальтийцами (2:0). Дзюба в сентябре не был вызван в национальную команду, форвард был капитаном сборной России в отборочном цикле на чемпионат Европы 2021 года и в финальной части турнира при главном тренере Станиславе Черчесове. Нападающий "Зенита" попал в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи.

"Если он вернется в сборную, то схема с капитанством продолжится. Дзюба, возможно, сможет вклиниться в эту схему на один из матчей", - сказал Карпин.

"Как изменить негатив вокруг Дзюбы? Только голами. Это не проблема", - добавил главный тренер сборной России.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).