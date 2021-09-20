Газизов назвал авансом вызов Агаларова в сборную России по футболу

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вызов нападающего "Уфы" Гамида Агаларова в сборную России по футболу почетен для клуба, но для самого футболиста это аванс. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов.

Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 21-летний Агаларов впервые получил вызов в национальную команду.

"Мы благодарны главному тренеру сборной за вызов Агаларова, но для Гамида это аванс. Для нашего клуба почетно, что от нас в расширенном списке присутствует молодой футболист. Выбор сборной - выбор главного тренера, он выбирает, видит, молодому футболисту выдан аванс. Будем смотреть, попадет ли в основной состав", - сказал Газизов.

"Все зависит от Гамида, к нему сейчас будет приковано большое внимание, но он должен пройти и медные трубы. Он из футбольной семьи, поэтому справится и будет прогрессировать". - отметил собеседник ТАСС.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).