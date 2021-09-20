В фестивале ко Дню студенческого спорта в Екатеринбурге приняли участие 2,5 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Международный день студенческого спорта, который проходит в Екатеринбурге с 18 по 20 сентября, за два дня выходных собрал порядка 2,5 тыс. человек из 20 регионов страны. На фестивале от Уральского федерального университета (УрФУ) спортсмены соревнуются в 14 видах спорта, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

"У нас за эти два дня всего уже более 2,5 тыс. студентов [приняли участие в Международном дне студенческого спорта], из 20 регионов приехали. У нас все виды спорта транслировались на сайте в рамках конференций, и буквально вчера мне поступило очень много звонков с России от других федераций, представители которых хотят на следующий год участвовать в этом большом спортивном фестивале", - сказал он.

Большая часть соревнований между студентами уже прошла, для этого были задействованы спортивные объекты УрФУ - манеж, стадион, залы спортивного комплекса игровых видов спорта (СКИВС), уличные площадки перед университетом и паркет главного учебного корпуса.

Спортивное мероприятие посвящено Универсиаде-2023, таким образом в очередной раз будут протестированы площадки, где пройдут Игры.

"Так получилось, что сейчас в Свердловской области в городе Екатеринбурге работает техническая комиссия ФИСУ, которая смотрит ту работу, которую проводит организационный комитет по продвижению летней Универсиады 2023 года. Завтра мы с ними встречаемся, я видел живой интерес и вопросы членов комиссии не только к спортивным объектам, но и к тем проектам, которые здесь реализуются, в том числе те соревнования, которые проводятся в Уральском федеральном университете", - добавил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Международный день студенческого спорта был учрежден в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, а одним из инициаторов стал Российский студенческий спортивный союз (РССС).