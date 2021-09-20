Сыгравший более тысячи матчей в НХЛ за "Нью-Джерси" Зэйджак завершил карьеру

ТАСС, 20 сентября. Бывший форвард клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" и "Айлендерс" канадец Трэвис Зэйджак объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба "Нью-Джерси".

В понедельник Зэйджак подписал однодневный контракт с "Нью-Джерси". С апреля Зэйджак выступал за "Айлендерс", куда был обменян из "Нью-Джерси" вместе с партнером по команде Кайлом Палмьери.

"Я был задрафтован в 2004 году, сыграл свою первую игру в 2006-м. Приближаясь к концу 2021 года, я могу быть только благодарен за то, что подписал контракт в последний раз, уйдя на пенсию как дьявол из Нью-Джерси, - сказал Зэйджак. - Пришло время вернуться в ту же компанию, с которой я вступил во взрослую жизнь. Это место, где находится мое сердце, мой дом, и я никогда не чувствовал иначе".

Зэйджаку 36 лет, он был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2004 года под общим 20-м номером. Нападающий провел за команду 1 024 матча в регулярных чемпионатах и набрал 550 очков (202 гола + 348 голевых передач). По обоим показателям Зэйджак занимает третье место в истории клуба. За "Айлендерс" на его счету 2 (1+1) очка в 13 матчах регулярного чемпионата.

В составе сборной Канады он стал серебряным призером чемпионата мира 2009 года, всего за национальную команду он провел 12 матчей, набрав 3 (1+2 очка).