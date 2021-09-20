Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году

ТАСС, 20 сентября. Россия направила официальную заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Также на проведение турнира претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап. Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит каждые четыре года, ранее турнир проводился с периодичностью раз в два года. Россия ни разу не становилась страной - хозяйкой континентального первенства. В 2005 году в Москве проходил "Финал четырех" Евролиги. В мае президент Евролиги Жорди Бертомеу высказал уверенность ТАСС, что "Финал четырех" Евролиги в "обозримом будущем" будет проведен в России.

Ближайший чемпионат Европы, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии. Сборная России 13 раз принимала участие в континентальном первенстве и однажды стала победителем турнира (2007 год). Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011).