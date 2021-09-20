Российский боец рассказал, что его на тренировке травмировал чемпион UFC

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новичок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Альберт Дураев рассказал, что чемпион UFC Франсис Нганну травмировал его в спарринге. Об этом россиянин рассказал ТАСС.

"Я физически очень ему уступаю, - сказал Дураев. - У нас был день спаррингов, и он предложил встать в пару. Я кинулся в ноги (в борьбу - прим. ТАСС), он меня накрыл и хотел уйти за спину. Но я его скинул и до конца продержал внизу, и потом он мне начал предлагать еще спарринг, а я его избегал".

"Но я боялся травмировался, он около 120 кг весит, я - 90 кг. И за две-три недели до моего боя мы опять встали в пару, я двигался, он меня настигал. Он кинул лоукик (удар ногой - прим. ТАСС), у меня будто от мины нога улетела. И я руки поднял, а он ударил мне по ребрам и жестко травмировал", - добавил боец.

Дураев выступил в турнире Dana White’s Contender Series, по итогам которого получил контракт с UFC. Он выступает в среднем весе. Нганну является чемпионом организации в тяжелой весовой категории.