{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристка Турсынбаева объявила о завершении карьеры

Она первой исполнила четверной прыжок во взрослом женском катании
Элизабет Турсынбаева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Элизабет Турсынбаева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Представительница Казахстана фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила спортивную карьеру. Об этом она написала в Instagram.

"Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена, - написала Турсынбаева. - Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны. Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой".

"На данный момент я нахожусь в Казахстане, и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом, - добавила фигуристка. - Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне наконец выпала эта возможность. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал. Хочу поблагодарить каждого тренера, с которым я когда-либо работала".

Турсынбаевой 21 год, она является первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок во взрослом катании. На чемпионате мира в Японии в 2019 году она исполнила четверной сальхов. До 2013 года на международных соревнованиях фигуристка представляла сборную России. В 2013 году она сменила спортивное гражданство и стала выступать за команду Казахстана. Ранее фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате мира 2019 года Турсынбаева завоевала серебряную медаль. Она также выступала на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где заняла 12-е место.

Теги
Фигурное катание
Футбол в России
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев назвал причину низкой результативности
Футболист отметил, что старается больше работать на тренировках и следить за режимом
Читать полностью