Фигуристка Турсынбаева объявила о завершении карьеры

ТАСС, 20 сентября. Представительница Казахстана фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила спортивную карьеру. Об этом она написала в Instagram.

"Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена, - написала Турсынбаева. - Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны. Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой".

"На данный момент я нахожусь в Казахстане, и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом, - добавила фигуристка. - Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне наконец выпала эта возможность. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал. Хочу поблагодарить каждого тренера, с которым я когда-либо работала".

Турсынбаевой 21 год, она является первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок во взрослом катании. На чемпионате мира в Японии в 2019 году она исполнила четверной сальхов. До 2013 года на международных соревнованиях фигуристка представляла сборную России. В 2013 году она сменила спортивное гражданство и стала выступать за команду Казахстана. Ранее фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате мира 2019 года Турсынбаева завоевала серебряную медаль. Она также выступала на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где заняла 12-е место.