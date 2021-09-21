Сборные Англии по крикету не сыграют в Пакистане из соображений безопасности

ТАСС, 21 сентября. Мужская и женская сборные Англии по крикету не примут участие в турне по Пакистану из соображений безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Совета по крикету Англии и Уэльса (ECB).

"Правление ECB собиралось в эти выходные для обсуждения дополнительных игр женской и мужской команд в Пакистане и может подтвердить, что приняло решение не отправлять обе сборные в октябрьское турне, - говорится в сообщении. - Психическое и физическое благополучие наших игроков и персонала остается для нас наивысшим приоритетом".

17 сентября из-за проблем с безопасностью от игры в стране отказалась сборная Новой Зеландии. Позднее министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед назвал это решение заговором с целью очернить государство.