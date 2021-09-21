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Чемпионат мира по скалолазанию

Чемпионат мира по скалолазанию в Москве завершит сезон

Из-за коронавируса отменен заключительный этап Кубка мира в Сеуле

ТАСС, 21 сентября. Заключительный этап Кубка мира по скалолазанию в Сеуле отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации спортивного скалолазания.

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Сообщается, что такое решение было принято в связи с введенными в стране мерами по борьбе с коронавирусом. Этап Кубка мира должен был пройти с 1 по 3 октября.

Таким образом, чемпионат мира в Москве, который завершится 21 сентября, станет последним турниром сезона. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Россия впервые принимает мировое первенство. В 2020 году дворец принял чемпионат Европы, победу в общем медальном зачете одержала сборная России.

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ЧМ по скалолазанию
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