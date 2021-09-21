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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Шлиренцауэр завершил карьеру

Ранее 31-летний австриец прервал выступления из-за травмы
Грегор Шлиренцауэр EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Грегор Шлиренцауэр
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 21 сентября. Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Грегор Шлиренцауэр объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

"Последние месяцы были для меня непростыми, но в положительном смысле слова. Из-за перерыва в карьере, связанного с травмой, у меня было достаточно времени, чтобы проанализировать прошлое и понять, где я нахожусь сейчас. Мне непросто было принять решение о завершении своей спортивной карьеры, однако после всего, что я испытал в качестве спортсмена, мне кажется это правильным", - сказал Шлиренцауэр.

Шлиренцауэру 31 год, он выиграл золото зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году в командном первенстве. Также в 2010 году австриец дважды выиграл бронзу Олимпиады в личном первенстве, а на Олимпийских играх 2014 года в Сочи - в командном. Также Шлиренцауэр является шестикратным чемпионом мира.

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