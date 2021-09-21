Матчи Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в Перми

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Матчи группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу, которые пройдут 22 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в университете в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В среду состоятся девять встреч Кубка России. Барнаульское "Динамо" примет "Нижний Новгород", "Легион-Динамо" - "Уфу", "Кайрат" - "Ахмат", "Ленинградец" - "Краснодар", "Знамя" - "Крылья Советов", брянское "Динамо" - "Арсенал", ставропольское "Динамо" - московское "Динамо", "Саранск" - "Химки", "Чайка" - "Ростов". В четверг ижевский "Зенит" примет ЦСКА, владимирское "Торпедо" дома сыграет с "Уралом".

Стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета утром 20 сентября открыл один из студентов вуза. По данным Минздрава, погибли шесть человек.