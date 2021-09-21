Возведение спорткомплекса в сгоревшем челябинском поселке завершится в 2023 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Джабык Челябинской области, который в июле серьезно пострадал в результате лесного пожара, будет готов принять первых гостей в 2023 году. На строительство объекта потребуется два года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту региона во вторник.

С предложением возвести спорткомплекс в поселке ранее выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Начало строительства запланировано на 2022 год.

"Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Объем финансирования будет определен по мере готовности данной документации. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса предполагается в 2022-2023 годах", - сказала собеседница агентства.

Планируется, что в комплексе будет универсальный игровой зал - для волейбола, баскетбола, мини-футбола. Комплекс смогут посещать не только жители Джабыка, но и граждане из соседних населенных пунктов.

На юге Челябинской области в первой половине лета не было дождей, из-за чего в июле сформировалось несколько крупных очагов лесных пожаров. 9 июля пожарам удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорели 78 строений.