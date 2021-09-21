Победительница US Open Радукану выступит на "ВТБ Кубке Кремля" в Москве

ТАСС, 21 сентября. Обладательница золотой медали Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич и победительница Открытого чемпионата США 2021 года британка Эмма Радукану примут участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) "ВТБ Кубок Кремля" в Москве. Список участниц опубликован на официальном сайте турнира.

Помимо них в Москве выступят двукратные победительницы турниров Большого шлема испанка Гарбинье Мугуруса и немка Ангелик Кербер, чемпионка Открытого чемпионата США 2019 года канадка Бьянка Андрееску, победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года латвийка Елена Остапенко. Из россиянок в турнире примут участие Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и чемпионка Олимпиады в Токио в миксте Анастасия Павлюченкова.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Турнир проводится с 1990 года в Москве. В 2019 году турнир выиграла Бенчич, в прошлом году турнир не проводился из-за пандемии. Больше всего побед на Кубке Кремля одержали француженка Мэри Пирс и россиянки Анастасия Мыскина и Светлана Кузнецова - по два раза, из отечественных теннисисток на Кубке Кремля также побеждали Анна Чакветадзе, Елена Дементьева, Павлюченкова и Касаткина.