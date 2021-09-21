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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Венгрии по футболу наказана одним матчем без зрителей из-за расистских оскорблений

Инциденты произошли во время домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Англии
Рахим Стерлинг EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Рахим Стерлинг
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 21 сентября. Сборная Венгрии по футболу проведет один матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года без зрителей, а также заплатит штраф в $216 тыс. из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков в адрес английских футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч сборных Венгрии и Англии прошел в сентябре в Будапеште и завершился победой гостей со счетом 4:0. По ходу матча венгерские болельщики оскорбляли английских футболистов Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема. Позднее Футбольная ассоциация Англии заявила, что оскорбления носили расистский характер и обратилась в ФИФА с просьбой открыть дисциплинарное разбирательство.

Также ФИФА наказала сборную Венгрии одним матчем без зрителей условно с испытательным сроком в два года.

После шести туров в турнирной таблице группы I лидирует сборная Англии (16 очков), далее идут команды Албании (12), Польши (11), Венгрии (10), Андорры (3) и Сан-Марино (0). Матч без зрителей сборная Венгрии проведет 9 октября против команды Албании, гостевой матч с англичанами венгры проведут 12 октября.

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ЧМ-2022 по футболу
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