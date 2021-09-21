Российские футболистки разгромили команду Черногории в матче отбора на чемпионата мира

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу со счетом 5:0 обыграла команду Черногории в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года. Встреча прошла в Спортивном городке Лужников.

Голами отметились Нелли Коровкина (10-я минута), Надежда Смирнова (54, 59, 88) и Анна Беломытцева (90).

Сборная России вышла на первое место в группе Е (6 очков, 2 матча), далее идут команды Дании (3, 1), Черногории (3, 2), Боснии и Герцеговины (0, 1), Азербайджана (0, 1), Мальты (0, 1). В следующем матче россиянки сыграют с футболистками из Мальты 21 октября.

По итогам европейского отбора в финальную часть напрямую попадут победители каждой из девяти групп, девять сборных, ставших в своих группах вторыми, проведут еще один раунд квалификации, по итогам которого на чемпионат мира выйдут две команды, еще одна сборная получит право отобраться в межконтинентальном отборе.

Чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии с участием 32 команд. Мировое первенство проводится каждые два года. На турнир 2019 года сборная России не попала, в 2017 году не сумела выйти из группы. Лучшим результатом россиянок на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1999 и 2003 годах.