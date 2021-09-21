{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

Головин заявил, что стремится быть примером для молодых футболистов "Монако"

Российский полузащитник провел 100 матчей за клуб
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 21 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин стремится быть лидером и примером для молодых футболистов в своей команде. Комментарий футболиста приводит пресс-служба клуба.

В воскресенье в рамках шестого тура чемпионата Франции "Монако" сыграл вничью с "Ниццей" со счетом 2:2. Для россиянина этот матч стал 100-м в составе монегасков, он сумел отметиться голом.

"Считаю, что мне предстоит сыграть важную роль в развитии молодых игроков в "Монако", поскольку я один из опытнейших футболистов в команде, - сказал Головин. - Я чувствую эту ответственность и готов выкладываться на 100 процентов каждую игру, чтобы служить для них примером. Когда я был новичком в команде, мне тоже требовалось время, чтобы войти в эту атмосферу. Я все это прошел и стремлюсь быть лидером в "Монако".

Головину 25 лет, он является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого выступал с 2015 по 2018 год, проведя 113 матчей, забив в них 13 голов и отдав 11 результативных передач, в 2016 году стал чемпионом страны. В "Монако" он выступает с 2018 года, за это время он провел 100 игр, забив 15 мячей и отдав 19 голевых передач.

Теги
Головин, Александр СергеевичФутбол во Франции
Футбол во Франции
Головин рассказал, что в юности вдохновлялся игрой Аршавина
Футболист "Монако" отметил, что ощущает поддержку болельщиков из России
Читать полностью