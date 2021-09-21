Головин заявил, что стремится быть примером для молодых футболистов "Монако"

ТАСС, 21 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин стремится быть лидером и примером для молодых футболистов в своей команде. Комментарий футболиста приводит пресс-служба клуба.

В воскресенье в рамках шестого тура чемпионата Франции "Монако" сыграл вничью с "Ниццей" со счетом 2:2. Для россиянина этот матч стал 100-м в составе монегасков, он сумел отметиться голом.

"Считаю, что мне предстоит сыграть важную роль в развитии молодых игроков в "Монако", поскольку я один из опытнейших футболистов в команде, - сказал Головин. - Я чувствую эту ответственность и готов выкладываться на 100 процентов каждую игру, чтобы служить для них примером. Когда я был новичком в команде, мне тоже требовалось время, чтобы войти в эту атмосферу. Я все это прошел и стремлюсь быть лидером в "Монако".

Головину 25 лет, он является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого выступал с 2015 по 2018 год, проведя 113 матчей, забив в них 13 голов и отдав 11 результативных передач, в 2016 году стал чемпионом страны. В "Монако" он выступает с 2018 года, за это время он провел 100 игр, забив 15 мячей и отдав 19 голевых передач.