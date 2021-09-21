Спортсменка из Южной Кореи завоевала золото на чемпионате мира по скалолазанию в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представительница Южной Кореи Cо Чхэ Хён завоевала золотую медаль чемпионата мира по скалолазанию в дисциплине "трудность". Соревнования проходили в Москве.

Второе место заняла американка Наталья Гроссман, третье - итальянка Лаура Рогора.

Победу у мужчин в дисциплине "трудность" одержал австриец Якоб Шуберт, вторым стал словенец Лука Поточар, бронза досталась британцу Хэмишу Макартуру. Российские спортсмены Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев и Владислав Шевченко не сумели отобраться в финал.

Россия впервые принимала мировое первенство. В 2020 году в Москве прошел чемпионат Европы, победу в общем медальном зачете одержала сборная России.