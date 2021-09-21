Сборная России завоевала одну медаль на чемпионате мира по скалолазанию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Юлия Каплина стала единственной представительницей России, сумевшей завоевать медаль чемпионата мира по скалолазанию, проходившем в Москве. 28-летняя спортсменка стала серебряным призером в лазании на скорость.

Победу в общем зачете одержала сборная США, завоевавшая по одной золотой, серебряной и бронзовой награде. Вторыми стали представители Японии (1-1-0), третьими - Польши (1-0-1). Российские спортсмены разделили восьмое место с командами Словении и Испании.

Россия впервые принимала мировое первенство. В 2020 году Москва приняла чемпионат Европы, победу в общем медальном зачете одержала сборная России.