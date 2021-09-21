Бычков: иностранцы назвали чемпионат мира по скалолазанию в Москве лучшим в истории

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по скалолазанию, который проходил в Москве с 15 по 21 сентября, по мнению иностранных участников стал лучшим в истории. Об этом журналистам рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Россиянка Каплина завоевала серебро в лазании на скорость на чемпионате мира в Москве

В рамках турнира было разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность. Также в Москве были определены сильнейшие параклаймеры - скалолазы с ограниченными возможностями здоровья. Главной ареной чемпионата мира стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Квалификационные соревнования у боулдерингистов и параклаймеров принимал легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА.

"Чемпионат мира по скалолазанию в России проходил впервые, это большая ответственность. Но все наши иностранные гости отмечают, что это был самый лучший чемпионат мира в истории. И даже, если сравнивать с Олимпийскими играми. Это, конечно, нам приятно, мы установили выше планку качества проведения соревнований", - заметил Бычков.

Российские скалолазы, из-за санкций вынужденные выступать на домашнем мировом первенстве под флагом национальной федерации, завоевали на турнире одну серебряную медаль (Юлия Каплина в лазании на скорость) и в неофициальном медальном зачете заняли 8-10 места вместе с командами Словении и Испании. Первое место заняла команда США (1-1-1), вторыми стали японцы (1-1-0), третьими - поляки (1-0-1).

Следующий чемпионат мира по скалолазанию пройдет в 2023 году в швейцарском Берне.