"Палмейрас" сыграл вничью с "Атлетико Минейро" в первой игре полуфинала Кубка Либертадорес

ТАСС, 22 сентября. Бразильский "Палмейрас" дома сыграл вничью с "Атлетико Минейро" со счетом 0:0 в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Сан-Паулу.

На 42-й минуте нападающий "Атлетико Минейро" Халк не реализовал пенальти, попав в штангу. Ответная встреча пройдет в ночь на 29 сентября в Белу-Оризонти.

В другом полуфинале встретятся бразильский "Фламенго" и эквадорская "Барселона Гуаякиль". Первая встреча пройдет 23 сентября в Рио-де-Жанейро, ответная - 30 сентября в Гуаякиле.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира "Палмейрас" со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.