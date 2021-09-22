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Мировой хоккей

Рене Фазель 24 сентября будет введен в Зал славы IIHF

Церемония пройдет в рамках конгресса организации в Санкт-Петербурге
Президент IIHF Рене Фазель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Президент IIHF Рене Фазель
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель 24 сентября будет введен в Зал славы организации. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Церемония пройдет в рамках конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. Отмечается, что Фазель будет представлен в категории "Создатели". На церемонии выступит член Зала славы IIHF и Зала хоккейной славы, главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Фазель руководит IIHF с 1994 года, он покинет свой пост 25 сентября. В этот же день пройдут выборы нового президента организации.

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