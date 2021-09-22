Российские каноистки заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате мира

ТАСС, 22 сентября. Женская сборная России стала третьей в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира. Турнир проходит в Копенгагене.

В составе российской команды выступали Алсу Миназова, Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова. Первое место заняли спортсменки из Чехии, второй результат показали испанки.

На чемпионате мира в Копенгагене российские спортсмены завоевали три золотые и шесть бронзовых медалей и идут на четвертом месте в общем зачете. Лидируют венгры (6-8-4), вторыми идут белорусы (4-2-2), третьими - украинцы (3-1-1).

Турнир завершится в воскресенье.