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Летние олимпийские виды спорта

Российские каноистки заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате мира

В составе команды выступали Алсу Миназова, Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова

ТАСС, 22 сентября. Женская сборная России стала третьей в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира. Турнир проходит в Копенгагене.

В составе российской команды выступали Алсу Миназова, Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова. Первое место заняли спортсменки из Чехии, второй результат показали испанки.

На чемпионате мира в Копенгагене российские спортсмены завоевали три золотые и шесть бронзовых медалей и идут на четвертом месте в общем зачете. Лидируют венгры (6-8-4), вторыми идут белорусы (4-2-2), третьими - украинцы (3-1-1).

Турнир завершится в воскресенье.

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Летние олимпийские виды спорта
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