Женский чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в Дании

ТАСС, 22 сентября. Чемпионат мира по хоккею среди женщин пройдет в августе 2022 года в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Женская сборная Канады по хоккею впервые с 2012 года стала чемпионом мира

"Полугодовой конгресс Международной федерации хоккея в Санкт-Петербурге одобрил изменение устава IIHF с целью разрешить проведение чемпионата мира по хоккею среди женщин в олимпийские годы, - говорится в заявлении. - Женский чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в августе в Дании".

Женский чемпионат мира впервые состоялся в 1990 году. С 1997-го турнир проводился каждый год, за исключением олимпийских сезонов.

Чемпионат мира 2021 года проходил с 20 по 31 августа в канадском Калгари (провинция Альберта). Победу на турнире одержала сборная Канады, российские хоккеистки заняли пятое место.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.