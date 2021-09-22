В Сочи увеличат количество общественного транспорта во время проведения этапа "Формулы-1"

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи увеличат количество общественного транспорта в городе в час-пик в период проведения ВТБ Гран-при России "Формулы-1" на фоне ожидаемого большого количества гостей мероприятия, сообщил в телеграм-канале в среду мэр города Алексей Копайгородский.

"Для удобства гостей "Формулы-1" мы увеличили число рейсов общественного транспорта в пиковые часы в дни проведения соревнований. "Королевские гонки" в Сочи будут проходить в течение четырех дней, основные заезды состоятся на выходных. Мы ожидаем в это время большой поток туристов", - сообщил глава Сочи.

Он добавил, что для реагирования на возможные возникающие вопросы при проведении мероприятия в Сочи создан городской оперативный штаб, гостям ориентироваться на месте будут помогать волонтеры, охрану общественного порядка совместно с полицией в городе будут осуществлять казаки. Об ограничениях движения личного транспорта на федеральной трассе А-147 будут информировать установлены мобильные табло. "Окажем всестороннюю поддержку организаторам и предпримем с коллегами все необходимые меры, чтобы гоночный уик-энд прошел на традиционно высоком для Сочи организационном уровне", - добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено с 23 по 26 сентября в Имеретинской низменности на прилегающей к автодрому территории.

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап запланирован на 24-26 сентября.