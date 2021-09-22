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Зимние олимпийские виды спорта

Саночники из США начнут подготовку к олимпийскому сезону на трассе в Сочи 4 октября

До конца сентября на тренировки в Сочи также планируют приехать спортсмены из Латвии, Словакии и Грузии
Кристофер Маздзер EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Кристофер Маздзер
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная США по санному спорту начнет ледовую подготовку к олимпийскому сезону на трассе в Сочи 4 октября. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора сочинского Центра подготовки сборных команд России "Санки" Валентин Гетманов.

Как сообщал ранее ТАСС, американские саночники первоначально планировали провести первый этап ледовой подготовки на трассе в норвежском Лиллехаммере, однако эта поездка сорвалась из-за ограничений в этой стране, связанных с пандемией коронавируса.

"Сборная США планирует приехать тренироваться с 4 октября. Американские саночники пробудут у нас около двух недель. Поляки вчера уже начали тренировки, команда Италии должна приехать сюда, причем не только саночники, но и бобслеисты со скелетонистами", - сказал Гетманов.

По информации ТАСС, до конца сентября планируют приехать на тренировки в Сочи саночники из Латвии, Словакии и Грузии.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сочи станет местом проведения второго и третьего этапов Кубка мира по санному спорту, которые пройдут с 27 по 28 ноября и с 4 по 5 декабря.

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