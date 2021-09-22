Назван состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора к чемпионату Европы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Определился состав женской сборной России по гандболу на ближайшие отборочные матчи к чемпионату Европы 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В первом туре квалификационного турнира россиянки 6 октября в Москве сыграют с командой Швейцарии, во втором туре сборная России 9 октября на выезде встретится с командой Литвы. Эти игры станут первыми под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой, которая возглавила команду 20 сентября, сменив Алексея Алексеева.

В состав сборной России вошли вратари Эвелина Аношкина ("Астраханочка"), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина ("Ростов-Дон"); полевые игроки Александра Давиденко ("Кубань"), Марианна Егорова ("Звезда"), Юлия Маркова (ЦСКА), Ксения Закордонская ("Астраханочка"), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Зеленкова ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак ("Лада"), Ирина Корнеева ("Астраханочка"), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина ("Лада"), Дарья Стаценко ("Динамо-Синара"), Валерия Кирдяшева ("Лада"), Карина Сабирова (ЦСКА), Ярослава Фролова ("Ростов-Дон").

В состав команды не были включены олимпийские чемпионки 2016 года, серебряные призеры Игр в Токио Анна Вяхирева, взявшая паузу в карьере, Дарья Дмитриева, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Екатерина Ильина, Анна Седойкина, Виктория Калинина.

Сборная России выступает в группе 1 с командами Швейцарии, Литвы и Польши. На чемпионат Европы отберутся две лучшие команды квартета по итогам двухкругового турнира. Отборочный турнир завершится 24 апреля.

Чемпионат Европы пройдет с 4 по 20 ноября 2022 года в Словении, Северной Македонии и Черногории. Сборная России становилась дважды серебряным (2006, 2018) и дважды бронзовым (2000, 2008) призером чемпионатов Европы.