"Крылья Советов" одержали крупнейшую победу в истории Кубка России по футболу

ТАСС, 22 сентября. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 10:0 победил ногинское "Знамя" в матче группового этапа Бетсити - Кубка России. Встреча началась с минуты молчания, посвященной жертвам в результате стрельбы в университете в Перми 20 сентября.

В составе самарского клуба забитыми мячами отметились Даниил Липовой (8-я минута), Дмитрий Цыпченко (20, 64, 71), Сергей Пиняев (22, 30), Денис Якуба (77), Иван Сергеев (83, 84) и Гленн Бейл (90), впервые отличившийся в составе "Крыльев Советов".

Два гола 16-летнего Пиняева стали дебютными для футболиста в самарском клубе, он перешел в "Крылья Советов" в июле из московского "Чертаново". В прошедшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.

Победа "Крыльев Советов" стала крупнейшей в истории Кубка России, который проводится с 1992 года. Ранее самая крупная победа была зафиксирована в матче екатеринбургского "Уралмаша" и "Океана" из Находки (8:0). Встреча прошла в ноябре 1992 года.

"Крылья Советов" и "Знамя" играют в девятой группе вместе с красноярским "Енисеем". В первом матче группы 25 августа "Енисей" (ФНЛ-1) обыграл "Знамя" (ФНЛ-2) со счетом 4:0. В заключительном матче "Крылья Советов" на выезде сыграют с "Енисеем" 27 октября.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала. От РПЛ выступают ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов", "Ахмат" (Грозный) и "Нижний Новгород". Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке). ЦСКА побеждал семь раз, "Зенит" - четыре, "Спартак" - три, "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" ("Ахмат") и "Тосно" - по одному.