"Ювентус" одержал первую победу в чемпионате Италии после ухода Роналду

ТАСС, 22 сентября. Туринский "Ювентус" со счетом 3:2 на выезде обыграл "Специю" в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами у победителей отметились Мойзе Кин (28-я минута), Федерико Кьеза (66) и Маттейс Де Лигт (72). У проигравших отличились Эмануэль Гьяси (33) и Жанис Антист (49).

"Ювентус" одержал первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. В четырех стартовых турах команда Массимилиано Аллегри дважды проиграла и дважды сыграла вничью. 27 августа клуб из Турина покинул португальский нападающий Криштиану Роналду, который перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

"Ювентус" набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Специя" с четырьмя очками располагается на 16-й строчке. В следующем туре "Ювентус" 26 сентября примет "Сампдорию", "Специя" днем ранее на своем поле сыграет с "Миланом".