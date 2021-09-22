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Футбол во Франции

"Монако" обыграл "Сент-Этьен" в матче чемпионата Франции. Головин провел на поле тайм

Монегаски победили со счетом 3:1

ТАСС, 22 сентября. "Монако" со счетом 3:1 на своем поле обыграл "Сент-Этьен" в матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами у победителей отметились Кевин Фолланд (27-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (62, 86). У проигравших отличился Денис Буанга (41). На 33-й минуте матча с поля был удален вратарь гостей Этьен Грин, получивший прямую красную карточку.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену после перерыва и провел на поле весь второй тайм.

"Монако" набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Сент-Этьен" потерпел четвертое поражение подряд и с 3 очками занимает предпоследнее, 19-е место. В следующем туре монегаски 26 сентября на выезде сыграют с "Клермоном", "Сент-Этьен" днем ранее примет "Ниццу".

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