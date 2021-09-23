НХЛ на нашла доказательств того, что Эвандер Кейн играл на ставках

ТАСС, 23 сентября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) завершила расследование по делу об игре на ставках нападающего "Сан-Хосе" Эвандера Кейна. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Национальная хоккейная лига завершила расследование утверждений о том, что нападающий "Сан-Хосе" Эвандер Кейн делал ставки на матчи НХЛ, не найдя никаких доказательств в поддержку этих утверждений или утверждений о том, что Кейн делал какие-либо попытки отрицательно повлиять на игры своего клуба".

"Однако в ходе этого расследования возникли два дополнительных вопроса, которые, как мы считаем, требуют дальнейшего изучения. Оба касаются возможных проступков со стороны Кейна, один из которых связан с серьезными обвинениями в насилии по отношению к жене, а другой - с утверждениями о ненадлежащем поведении, потенциально угрожающем здоровью и безопасности членов клуба. Эти вопросы тщательно расследуются".

В январе Кейн подал заявление о банкротстве. Общий долг хоккеиста 47 кредиторам составлял $26,8 млн. В заявлении также было указано, что Кейн потерял $1,5 млн на азартных играх за 2020 год. В июле жена игрока заявила в социальных сетях, что хоккеист делал ставки на матчи НХЛ и участвовал в договорных играх.

Кейн выступает за "Сан Хосе" с 2018 года. В НХЛ он также представлял "Атланту", "Виннипег", "Баффало", а в ходе локаута в 2012 году выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо". В прошедшем регулярном чемпионате Кейн провел 56 матчей, в которых набрал 49 очков (22 гола + 27 передач).