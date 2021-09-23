Куклина рассказала о плюсах подготовки к биатлонному сезону под руководством Шашилова

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина рассчитывает, что подготовка к зимнему сезону под руководством старшего тренера сборной России Михаила Шашилова позволит ей повысить силовую выносливость. Об этом она рассказала ТАСС после победы в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Тюмени.

Куклина к прошлому сезону готовилась отдельно от основного состава команды, сейчас она проходит сборы в группе Шашилова.