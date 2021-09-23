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Биатлон

Куклина рассказала о плюсах подготовки к биатлонному сезону под руководством Шашилова

В четверг спортсменка выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина рассчитывает, что подготовка к зимнему сезону под руководством старшего тренера сборной России Михаила Шашилова позволит ей повысить силовую выносливость. Об этом она рассказала ТАСС после победы в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Тюмени.

Куклина к прошлому сезону готовилась отдельно от основного состава команды, сейчас она проходит сборы в группе Шашилова.

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"Весь подготовительный период прошел хорошо, все нравится, не могу сказать, что было непривычно, - сказала Куклина. - Михаил Викторович очень любит силовую работу, это, наверное, тот компонент, в котором проигрываем. Этим летом хорошо поработали, надеюсь, что за этот подготовительный период мы сумели подтянуть силовую выносливость".

Биатлонистка в победной гонке допустила один промах на четырех огневых рубежах. При этом своим функциональным состоянием она осталась недовольна. "Ожидала лучшего состояния, наверное, сказалась акклиматизация после [сбора в горах] Сочи. Не смогла проработаться так, как хотела, не чувствовала силу", - заметила она.

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