Куклина рассказала о плюсах подготовки к биатлонному сезону под руководством Шашилова

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина рассчитывает, что подготовка к зимнему сезону под руководством старшего тренера сборной России Михаила Шашилова позволит ей повысить силовую выносливость. Об этом она рассказала ТАСС после победы в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Тюмени.
Куклина к прошлому сезону готовилась отдельно от основного состава команды, сейчас она проходит сборы в группе Шашилова.
"Весь подготовительный период прошел хорошо, все нравится, не могу сказать, что было непривычно, - сказала Куклина. - Михаил Викторович очень любит силовую работу, это, наверное, тот компонент, в котором проигрываем. Этим летом хорошо поработали, надеюсь, что за этот подготовительный период мы сумели подтянуть силовую выносливость".
Биатлонистка в победной гонке допустила один промах на четырех огневых рубежах. При этом своим функциональным состоянием она осталась недовольна. "Ожидала лучшего состояния, наверное, сказалась акклиматизация после [сбора в горах] Сочи. Не смогла проработаться так, как хотела, не чувствовала силу", - заметила она.