Буртасова отметила уникальный подход к биатлонным тренировкам в составе группы Куваева

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы Евгения Буртасова (Павлова) никогда прежде не сталкивалась с тем, чтобы тренеры сборной по биатлону учитывали так много нюансов в подготовительном процессе. Об этом она рассказала ТАСС после завершения индивидуальной гонки на летнем чемпионате России, где спортсменка заняла третье место.

Буртасова к прошлому сезону готовилась отдельно от основного состава команды, сейчас она проходит сборы в группе Евгения Куваева.

"У нас очень веселая команда, очень добрые тренеры, они используют шутки и юмор, чтобы тяжелая подготовка проходила проще, - сказала Буртасова. - Работа ведется индивидуально, в том числе и над стрельбой. Тренер Павел Николаевич Спиридонов вчера звонил, спрашивал, как дела, как настрой".

"За все время, что я нахожусь в команде, это первый год, когда тренеры плотно с тобой работают и учитывают все нюансы, они все анализируют. Мне очень нравится", - добавила она.

Также Буртасова отметила положительную атмосферу, которая царит в ее группе. "Все радостные и довольные, все общаются", - заметила она.

Старт международному зимнему сезону, который является олимпийским, будет дан в конце ноября.