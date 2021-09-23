Бабиков победил в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Антон Бабиков занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Бабиков показал результат 50 минут 4,3 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второе место занял Денис Таштимеров (отставание 10,2 секунды; 0 промахов), третьим стал Иван Колотов (+49,5; 1). Четвертый результат показал Даниил Серохвостов (+1.15,9; 3), пятый - Илья Гаврилов (+1.33,6; 1), шестой - Игорь Шетько (+1.35,6; 0).

Программа турнира продолжится в пятницу мужской и женской спринтерскими гонками. Чемпионат России завершится 27 сентября.