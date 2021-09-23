Биатлонистка Буртасова рассказала, что разучилась надевать винтовку запрещенным способом

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы по биатлону Евгения Буртасова (Павлова) уже разучилась закидывать на спину винтовку способом, который в конце прошлого сезона попал под запрет. Об этом она рассказала ТАСС после завоевания бронзы в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России.

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил Буртасовой во время соревнований закидывать винтовку на спину после стрельбы оригинальным способом - прокручивая ее вокруг оси.

"Думаю, сейчас вырежут из телекартинки этот момент с акцентом на то, что я теперь нормально отрабатываю. Была на сборе на Семинском перевале, так молодые спортсмены просили, чтобы я закинула винтовку как раньше. А я уже не могу, не помню! - сказала Буртасова со смехом. - Так что все, работаем над тем, чтобы ко мне не лезли".

"Надо было привыкнуть надеть винтовку так, чтобы она не билась и не ударялась. С этим проблемы были, а так все нормально", - заметила она.

Предстоящий сезон для биатлонистов станет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.