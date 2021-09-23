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Гран-при России "Формулы-1"

Боттас заявил, что будет скучать по трассе в Сочи, где он впервые победил в "Формуле-1"

С 2023 года Гран-при России будет проводиться на автодроме "Игора драйв" в Ленинградской области
Валттери Боттас Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Валттери Боттас
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 23 сентября. /ТАСС/. Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас будет скучать по "Сочи-Автодрому" после того, как ВТБ Гран-при России переедет на трассу под Санкт-Петербургом. Об этом он рассказал журналистам.

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Боттас первую победу в "Формуле-1" одержал на трассе в Сочи в 2017 году. С 2023 года Гран-при России будет проводиться на автодроме "Игора драйв" в Ленинградской области.

"Буду скучать по треку, когда "Формула-1" покинет Сочи, - сказал Боттас. - У меня много приятных воспоминаний с этим местом. Плюс российских фанатов "Формулы-1" становится все больше, и они просто прекрасно ко мне относятся".

"Но уверен, что в Петербурге тоже будут великолепные гонки, - продолжил он. - К тому же, это в 2-3 часах езды от моего родного города. Думаю, и моих болельщиков будет приезжать не мало в Петербург".

Гран-при России 2021 года пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

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