Нуммела считает, что совет IIHF должен быть под управлением сильных хоккейных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) должен управляться странами, которые имеют сильные позиции в этом виде спорта, такими как Финляндия, Швеция, Чехия, США и Канада. Такое мнение ТАСС высказал глава Ассоциации хоккея Финляндии Харри Нуммела.

Полугодовой конгресс IIHF проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 25 сентября. В последний день состоятся выборы президента федерации и членов совета. Финляндия участвует в выборах в совет IIHF, ее представляет Хейкки Хиетанен, также в совет избирается представитель Федерации хоккея России (ФХР) Павел Буре.

"На данный момент никто не может предсказать, как пройдут выборы, думаю, что все кандидаты, к примеру на пост президента IIHF, имеют определенную поддержку, - сказал Нуммела. - Мы не заявляли публично о своей позиции, о том, что мы будем делать, чтобы выиграть выборы [в совет IIHF], но я бы сказал, что важно, чтобы совет управлялся хоккейными странами, которые имеют свои сильные позиции. Финляндия, Швеция, Чехия, США и Канада - они обязательно должны быть представлены в нем. Конкуренция будет жесткой".

"Пока никто не заявлял о том, что может снять свою кандидатуру [в чью-то пользу], поэтому, я думаю, что все кандидаты в президенты примут участие в выборах. Посмотрим, какая у каждого из них есть поддержка", - добавил собеседник ТАСС.

С 1994 года IIHF руководит швейцарец Рене Фазель. На пост президента претендуют пять кандидатов, которые входят в нынешний совет IIHF. Это датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза, белорус Сергей Гончаров, немец Франц Райндль и француз Люк Тардифф. По негласному правилу руководить федерацией должен человек, представляющий страну, которая не является доминирующей в мировом хоккее.