Гендиректор "Ротора" выступил против реформирования ФНЛ-1 по системе "Сатурн-20"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор волгоградского клуба "Ротор" Андрей Рекечинский выступает против реформирования Олимп - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) по системе нидерландской компании Hypercube "Сатурн-20". Об этом он заявил ТАСС.

Ранее портал "Чемпионат" со ссылкой на источники сообщил, что проект "Сатурн-20" поддержало больше половины клубов ФНЛ-1. Проект "Сатурн-20" предполагает разделение команд на две группы по 10 в каждой. После каждого этапа (18 туров) по четыре команды могут подняться в высшую десятку или спуститься в нижнюю.

"Клуб выступает за то, чтобы вернуться на систему "весна-осень", которая была раньше, - сказал Рекечинский. - Вот что я могу сказать основное, что игры проходят в разных календарных годах, а чаще всего финансирование у клуба выдается на календарный год. Что не очень удобно в плане экономики и финансирования команды. Нужно начинать играть весной и заканчивать осенью, чтобы не было такого большого перерыва [зимой]".

"Нужно начинать с этого, а не с системы. Что касается "Сатурна-20", то я еще не высказывался, мы не общались еще с коллегами ни из Hypercube, ни из ФНЛ. Но я не согласен, я считаю, что чемпионат должен быть целостным, каждая команда должна играть с каждой. Против ли "Сатурна-20"? Да, против", - добавил Рекечинский.

"Ротор" с 15 очками после 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ-1.