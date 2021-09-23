Чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2025 года пройдет в Руанде

ТАСС, 23 сентября. Руанда станет местом проведения чемпионата мира по велоспорту на шоссе 2025 года. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на Федерацию велоспорта Руанды.

Это решение должен ратифицировать конгресс Международного союза велосипедистов (UCI) в пятницу. Кроме Руанды на проведение турнира 2025 года претендовало Марокко. Руанда станет первой африканской страной, в которой пройдет чемпионат мира по велоспорту на шоссе.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе проходит каждый год. Турнир 2021 года проходит в Бельгии с 19 по 26 сентября. В 2022-году мировое первенство пройдет в Австралии, в 2023-м - в Шотландии, в 2024-м - в Швейцарии.