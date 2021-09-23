Болезнь лишила биатлониста Бабикова соревновательного веса

ТЮМЕНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков похудел на 2,5 кг после болезни на предсезонном сборе, сейчас это негативно сказывается на его спортивной форме. Об этом он рассказал ТАСС после победы в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Тюмени.

"Это ротавирусная инфекция, - сказал Бабиков. - Я уже терял свой рабочий вес, поскольку мы второй месяц сидели в горах. А после болезни еще скинул полтора килограмма, поэтому сейчас вешу на 2,5 кг меньше, чем летом. Это сказывается, нет ощущения, что присутствуют силы".

"Сейчас я немного выбит из колеи, но если удалось выиграть, значит, не все так плохо, - добавил он. - По сравнению с прошлым годом стал увереннее и сильнее, мы еще больше погрузились в процесс обсуждения тренировочного процесса с аналитическим отделом и тренерским штабом, мое мнение тоже учитывается. Думаю, что в летней подготовке я точно стал сильнее".

Бабиков второй год подряд готовится к сезону под руководством старшего тренера сборной России Юрия Каминского. "Нет такого, что это второй или третий сезон и мы идем по накатанной. Все время вносятся коррективы, ко многим моментам приходится адаптироваться, идет череда столкновений, обсуждений и аналитики, нет такого, что это отлаженная схема. Но это и нормально", - заметил спортсмен.

Старт международному зимнему сезону будет дан в конце ноября. Главным его событием станут Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пекине.