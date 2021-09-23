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ATP

Теннисист Дребенштедт дисквалифицирован на год за попытку купить wild card

Немец также предпринимал попытки организовать договорные матчи с соперниками

ТАСС, 23 сентября. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало немца Дарио Дребенштедта на 12 месяцев за попытку купить wild card (специальное приглашение) для участия в турнире в Египте. Об этом сообщает пресс-служба ITIA.

Также сообщается, что теннисист предпринимал попытки организовать договорные матчи с соперниками. Дребенштедт отстранен с 21 сентября 2021 года по 20 сентября 2022 года и оштрафован на $5 тыс.

ITIA является независимым органом, ответственным за защиту профессионального тенниса от коррупции. С 2022 года ITIA возьмет на себя администрирование антидопинговой программы в теннисе.

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