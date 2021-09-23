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Футбол в России

Гончаренко дисквалифицирован на две игры за оскорбление судьи в матче против "Ахмата"

Для тренера "Краснодара" установлен испытательный срок в два года
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко
© Андрей Шрамко/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых условно, за оскорбление официального лица встречи. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча седьмого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:0). Орган принял решение дисквалифицировать тренера на три матча, один из которых условно, а также оштрафовать на 250 тыс. рублей.

Также КДК РФС принял решение установить для Гончаренко два года испытательного срока.

Теги
Российский футболГончаренко, Виктор Михайлович
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